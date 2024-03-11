Крымчане рассказали, как изменился полуостров после 10 лет в составе России

Весна в Крыму - время судьбоносных решений. Ровно 10 лет назад, 11 марта, на полуострове принимали декларацию о независимости Крыма и Севастополя - первый и самый главный шаг на пути к референдуму 2014 года. Жители полуострова готовятся отметить юбилейную годовщину воссоединения с Россией 18 марта, а сегодня участники Крымской весны вспоминают события тех лет и рассказывают, какие изменения произошли с Крымом за прошедшие 10 лет.

Желанию крымчан жить в составе России тогда ничто не могло помешать, никакой шантаж и угрозы Киева. Тысячи людей на улицах городов полуострова выступали за свою свободу и независимость.

«Мы уверены что референдум, который мы назначили, определит историческое место Автономной Республики Крым, и это место будет в Российской Федерации!» - заявил в 2014-м нынешний глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Изменения республики отмечают и местные жители, и туристы. Прокладываются новые и обновляются старые дороги, строятся детские площадки, школы, культурные и спортивные сооружения.

«Здесь была полная разруха до прихода России. Сейчас Крым возрождается большими темпами и развивается как экономически, так и туристически»,- рассказал турист Максим Доценко.

Появились крупные электростанции, полностью модернизирована система водоснабжения региона - проложены полевые водопроводы, построены накопители и водораспределители. В больницах теперь проводят сложнейшие операции - для этого завезено современное оборудование. Все, чтобы комфортно жить и с удовольствием отдыхать. А жители Балаклавы говорят, что у них всегда солнечно и сезон никогда не заканчивается.

«Выходим каждый день в море, смотрим красоты, показываем дельфинов, рассказываем историю Балаклавы - это лучшая работа в мире», - заявил местный житель.

Выбор тысяч туристов для отпуска, каникул или коротких выходных - однозначно Крым. В марте на железнодорожном вокзале встретили первый сезонный поезд «Таврия». В этом году запущено еще больше ежедневных поездов. Список летних направлений на Крымской железной дороге расширился. Омск, Пермь, Челябинск, Адлер, Мурманск, Волгоград и Смоленск. Никогда полуостров не был таким открытым, как в последние 10 лет.

Подробнее смотрите в сюжете Виктории Косогляденко для телеканала «Звезда».