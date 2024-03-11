Группировка «Юг» нанесла огневое поражение четырем бригадам врага в ДНР

Бойцы ВС РФ нанесли огневое поражение четырем бригадам киевских формирований в Донецкой Народной республике. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра группировки «Юг» Сергей Румянцев.

«Нанесли поражение формированиям 54-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 4-й бригады Нацгвардии в районах Верхнекаменского, Спорного, Курдюмовки и Новомихайловки», - говорится в сообщении.

Между тем бойцы российской группировки «Восток» ударили по украинским опорникам и местам скопления живой силы противника в районах Угледара и Старомайорского. Суточные потери украинской стороны на данном направлении превысили 150 человек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.