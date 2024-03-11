Волонтеры из Ростовской области собрали для бойцов СВО масксети и продукты

Маскировочные сети плетут и отправляют на передовую волонтеры из Ростовской области. Быстро и крепко Светлана Ивановна создает основу. Каркас без ошнуровывания растягивается, а с надежными петлями даже непогода не страшна. За трудоемкое дело таких масштабов Светлана взялась после полувекового перерыва.

«Ловкость у меня осталась, потому что я работала на текстильном комбинате. Поэтому скорость выработанная!» - говорит волонтер Светлана Гетна.

После того как каркас готов, начинают скручивать лоскуты. Сейчас они двух цветов - хаки и светло-зеленые. Чтобы сливаться с весенней листвой. Двухметровые куски материала быстро превращаются в катушки.

В маленьком помещении за два года создали несколько сотен огромных сетей-невидимок для тяжелой техники. Женщины не сомневаются, что именно такие изделия, сделанные вручную, более прочные, надежные и плотные. Недавно в группе появилось новое направление - начали шить теплые вещи из флиса.

В соседнем хуторе тоже готовят посылку для фронта - пекут пирожки с картошкой и печенью. И тесто, и начинка собственного производства, по оригинальному домашнему рецепту. Бойцы на передовой уже успели оценить и ждут новую партию.

«Я беру свое домашнее молочко и замешиваю, добавляю сахар, масло сливочное свое, масло растительное, главное, чтоб тесто было эластичное, мягенькое, с душою!» - делится Валентина Чукарева.

Готовят не только перекусы, но и полноценные домашние обеды. К Новому году передавали праздничные салаты. В обычные дни варят по 200 литров борща, коптят сало и квасят капусту. Говорят, главное, чтобы всем досталось угощение.

«Мы все делаем на 300 человек - пирожки, значит, чтоб по два было. Пельмени в прошлом году на Масленицу лепили вручную 5 500 пельменей», - делится Людмила Боровлева.

К благородной миссии подключились и школьники. Написали уже несколько сотен писем с теплыми словами. При первой возможности бойцы обязательно встречаются с ребятами. Для того чтобы купить продукты на передовую, школьники организовали благотворительный концерт. Все вырученные деньги потратили на то, что обязательно понравится бойцам. Теперь коробки, доверху наполненные едой, нужно погрузить в машину.

Всю помощь привозят на импровизированный склад, который организовали местные жители. Собрав очередную партию, Денис и Дмитрий отвозят груз на линию боевого соприкосновения. Но на этом работа добровольцев не заканчивается. Через несколько дней уже запланирована новая отправка на передовую.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.