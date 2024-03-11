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На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6

Около Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 4,6, очаг залегал на глубине 41 километра.
Дарина Криц 2024-03-11 01:02:01
© Фото: Ivan Damanik ZUMAPRESS.com Global Look Press

Сейсмологи зафиксировали землетрясение у берегов Петропавловска-Камчатского. Магнитуда подземных толчков составила 4,6. По информации Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, это произошло в Авачинском заливе.

Очаг землетрясения находился на глубине порядка 41 километра. Инцидент зафиксирован в 17:03 по местному времени (08:03 по московскому времени).

«Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Авачинском заливе на расстоянии 120 километров от Петропавловска-Камчатского. Глубина залегания очага под морским дном составила около 41 километра», - сообщается на сайте ведомства.

При этом в связи с произошедшим землетрясением угроза цунами не объявлялась.

В этом регионе находится стык Тихоокеанской, Североамериканской и Евразийской литосферных плит. По этой причине Камчатский край - довольно сейсмоопасный регион, и землетрясения там не редки.

#в стране и мире #Камчатка #землетрясение #Магнитуда #сейсмологи
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