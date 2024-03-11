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«Коммерсантъ»: Минтранс запросил 295 млрд рублей на выкуп иностранных самолетов

Ожидается, что на выделенные средства будет выкуплено около 90 машин.
Алексей Курильченко 2024-03-11 11:12:01
© Фото: Илья Наймушин, РИА Новости

Министерство транспорта запросило 295 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния на переоформление иностранных самолетов в российскую собственность. Большая часть средств запрашивается для компании «Аэрофлот» для приобретения около 90 воздушных судов.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, обращение находится на рассмотрении и решение по нему пока не принято. Инициатива обсуждалась 7 февраля на совещании у президента России.

В прошлом году власти выделили для приобретения самолетов около 300 миллиардов рублей. Тогда было выкуплено 162 самолета, что составляет около трети парка, принадлежащего иностранным лизингодателям. Выкупленные машины принадлежали компаниям «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и «Аврора».

#в стране и мире #самолеты #Минтранс #Выкуп #фнб
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