«Коммерсантъ»: Минтранс запросил 295 млрд рублей на выкуп иностранных самолетов

Министерство транспорта запросило 295 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния на переоформление иностранных самолетов в российскую собственность. Большая часть средств запрашивается для компании «Аэрофлот» для приобретения около 90 воздушных судов.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, обращение находится на рассмотрении и решение по нему пока не принято. Инициатива обсуждалась 7 февраля на совещании у президента России.

В прошлом году власти выделили для приобретения самолетов около 300 миллиардов рублей. Тогда было выкуплено 162 самолета, что составляет около трети парка, принадлежащего иностранным лизингодателям. Выкупленные машины принадлежали компаниям «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и «Аврора».