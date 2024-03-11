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В Белгородской области сбили украинский беспилотник

Попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа пресечена около 10.15 мск.
2024-03-11 11:13:01
© Фото: Сергей Пятаков, РИА Новости

Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении украинского дрона в небе над Белгородской областью.

По данным оборонного ведомства, Киев попытался атаковать российские объекты сегодня утром в районе 10.15 по столичному времени с помощью дрона самолетного типа.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа», - говорится в сообщении.

Беспилотник противника перехватили дежурные средства противовоздушной обороны, уточнили в Минобороны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #пво #бпла #МО РФ #Министерство обороны РФ
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