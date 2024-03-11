В Белгородской области сбили украинский беспилотник

Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении украинского дрона в небе над Белгородской областью.
По данным оборонного ведомства, Киев попытался атаковать российские объекты сегодня утром в районе 10.15 по столичному времени с помощью дрона самолетного типа.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа», - говорится в сообщении.
Беспилотник противника перехватили дежурные средства противовоздушной обороны, уточнили в Минобороны.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.
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