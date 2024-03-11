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Разведчики ВС РФ помогли нанести удар по позициям ВСУ на Запорожском направлении

Потери противника составили до 40 человек убитыми и ранеными, три автомобиля и одно артиллерийское орудие.
2024-03-11 10:52:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Разведчики группировки «Днепр» помогли артиллеристам нанести удары по двум позиционным районам ВСУ на Запорожском направлении. Кадры боевой работы российских военнослужащих публикует Министерство обороны РФ.

На записи показано, как разведчики запускают в небо коптеры, которые используются для выявления украинских позиций, военной техники и складов с боеприпасами. Работа выполняется днем и ночью, независимо от погоды.

Выявленные данные передаются артиллеристам, и те наносят точные удары по противнику. Корректировка артиллерии осуществляется с помощью БПЛА, также камеры дронов фиксируют результаты попаданий.

В описании к кадрам сказано, что накануне благодаря приблизившимся к противнику разведчикам удалось выявить перемещения личного состава и техники ВСУ. Были определены два позиционных района врага. Расчеты РСЗО «Град» нанесли удар по неприятельским позициям, в результате безвозвратные и санитарные потери украинской стороны составили до 40 человек. Помимо живой силы, враг потерял три машины и одно артиллерийское орудие.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #разведчики #МО РФ #СВО
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