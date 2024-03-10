Разработчики «Красухи-4С» получили ТТХ еще не принятой западной техники

Система радиоэлектронной борьбы «Красуха-4С» может глушить и подавлять еще не принятую на вооружение, но разрабатываемую, западную военную технику. Российские специалисты уже получили технические характеристики перспективных разработок других стран. Об этом в эфире «Военной приемки» на телеканале «Звезда» заявил заместитель гендиректора по производству (КРЭТ, Ростех) Дмитрий Лопатин.

«Мы расширили его функциональность (“Красухи-4С”, прим. ред.) и позволили давить не только цели, которые на текущий момент стоят на вооружении, но и новые перспективные разработки возможных противников. Есть определенная информация, по которой мы можем уже работать», - рассказал Лопатин.

Также он отметил, что характеристики и другие данные о перспективной западной техники внесли в «Красуху-4С» после 2021 года, когда разработчик полностью реализовал весь потенциал комплекса радиоэлектронной борьбы.

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