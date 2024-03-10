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Разработчики «Красухи-4С» получили ТТХ еще не принятой западной техники

Выпущенная более 10 лет назад «Красуха-4С» готова встретить перспективные разработки возможных противников.
Владимир Расходчиков 2024-03-10 12:23:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Система радиоэлектронной борьбы «Красуха-4С» может глушить и подавлять еще не принятую на вооружение, но разрабатываемую, западную военную технику. Российские специалисты уже получили технические характеристики перспективных разработок других стран. Об этом в эфире «Военной приемки» на телеканале «Звезда» заявил заместитель гендиректора по производству (КРЭТ, Ростех) Дмитрий Лопатин.

«Мы расширили его функциональность (“Красухи-4С”, прим. ред.) и позволили давить не только цели, которые на текущий момент стоят на вооружении, но и новые перспективные разработки возможных противников. Есть определенная информация, по которой мы можем уже работать», - рассказал Лопатин.

Также он отметил, что характеристики и другие данные о перспективной западной техники внесли в «Красуху-4С» после 2021 года, когда разработчик полностью реализовал весь потенциал комплекса радиоэлектронной борьбы.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. КРЭТ. Часть вторая» на сайте телеканала «Звезда» и на «Звезде Плюс». Вы увидите уникальные разработки крупнейшего в стране производителя комплексов РЭБ и систем БРЭО, который впервые с начала СВО допустил журналистов на целый ряд своих предприятий.

#Военная приемка #РЭБ #«Красуха-4С». #наш эксклюзив #комплексы радиоэлектронной борьбы
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