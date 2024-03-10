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Новой мисс мира стала 24-летняя модель из Чехии Кристина Пышкова

Девушка получает два образования, занимается волонтерством и говорит на четырех языках.
Владимир Рубанов 2024-03-10 09:28:01
© Фото: missworld, Instagram*

В конкурсе красоты «Мисс мира» победила 24-летняя студентка из Чехии Кристина Пышкова. 71-й конкурс прошел в индийском Мумбаи. Его должны были провести еще в декабре прошлого года, но потом перенесли, поэтому Пышкова получила титул за 2023 год.

Победительница смогла обойти девушек из 115 стран и регионов, сообщает «Лайф». Представительниц России на конкурсе не было. Второе место досталось Ясмине Зайтун из Ливана.

Девушка родилась в городе Тршинце и живет в Праге. Она училась в художественной академии, с детства танцевала народные танцы, умеет играть на флейте и скрипке.

Кристина учится в Карловом университете и в Инсбруке в Австрии. Она получает образование в области юриспруденции и делового администрирования.

Еще Пышкова работает моделью, занимается волонтерством и говорит на четырех языках.

*Деятельность компании MetaPlatforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремисткой и запрещена на территории Российской Федерации.

#Индия #конкурс красоты #чехия #ливан #Модель #культура #мисс мира
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