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ПВО группировки «Юг» уничтожила 49 БПЛА и три снаряда HIMARS

В районе Красноармейска сбит украинский МиГ-29.
2024-03-10 06:17:01
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости © Видео: Минобороны России

Подразделения ПВО Южной группировки войск уничтожили 49 беспилотных летательных аппаратов в районах Ясиноватой, Новоандреевки и Яковлевки Донецкой Народной Республики, сообщил «Звезде» старший офицер пресс-центра группировки Сергей Румянцев.

В районе Красноармейска сбит украинский МиГ-29. Кроме того, средствами противовоздушной обороны поражены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и управляемая авиационная бомба Hammer.

Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение 81-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 5-й и 92-штурмовых бригад в районах Белогоровки, Георгиевки, Клещеевки, Красного, Курдюмовки и Мовомихайловки, сообщил Румянцев.

ВСУ потеряли на этом участке до 300 боевиков. Противотанковыми управляемыми ракетными комплексами и барражирующими боеприпасами ВС РФ поразили танк, две боевые бронемашины, семь автомобилей, ЗРК «Стрела-10», склад боеприпасов. Кроме того, уничтожена 152-мм гаубица Д-20.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #МиГ-29 #пво #ДНР #беспилотники #РСЗО HIMARS #группировка войск "Юг"
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