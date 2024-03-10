ПВО группировки «Юг» уничтожила 49 БПЛА и три снаряда HIMARS

Подразделения ПВО Южной группировки войск уничтожили 49 беспилотных летательных аппаратов в районах Ясиноватой, Новоандреевки и Яковлевки Донецкой Народной Республики, сообщил «Звезде» старший офицер пресс-центра группировки Сергей Румянцев.

В районе Красноармейска сбит украинский МиГ-29. Кроме того, средствами противовоздушной обороны поражены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и управляемая авиационная бомба Hammer.

Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение 81-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 5-й и 92-штурмовых бригад в районах Белогоровки, Георгиевки, Клещеевки, Красного, Курдюмовки и Мовомихайловки, сообщил Румянцев.

ВСУ потеряли на этом участке до 300 боевиков. Противотанковыми управляемыми ракетными комплексами и барражирующими боеприпасами ВС РФ поразили танк, две боевые бронемашины, семь автомобилей, ЗРК «Стрела-10», склад боеприпасов. Кроме того, уничтожена 152-мм гаубица Д-20.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.