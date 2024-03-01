Хитрость на трудность: в Приэльбрусье ВС РФ состязались в горном троеборье

На военной базе «Терскол» в Приэльбрусье состоялся чемпионат Вооруженных сил по зимнему горному троеборью. С места событий - корреспондент «Звезды» Надежда Котормус.

Первый этап состязаний - гонка, но речь вовсе не о скоростных спусках по живописным склонам Приэльбрусья. Двигаться приходится вверх, надев на лыжи камус, а порой и вовсе взбираться пешком с использованием закрепленной веревки.

Такую дистанцию еще называют «вертикальный километр», при этом перепад высот достигает тысячи метров. Она знакома скайраннерам и альпинистам. На зимнем чемпионате по горному троеборью умение работать в таких суровых условиях демонстрируют пять команд военнослужащих: горные отряды десантников Южного и Восточного округов, Рязанского Воздушно-десантного училища и даже Военно-морского флота.

Но изнурительные марши - это еще не все. На второй день, спустя несколько километров крутых каменистых троп, на пути участников возникает ледник - замерзший водопад. На отвесной стене нужно проложить свой уникальный маршрут.

«На этом этапе участникам предстоит продемонстрировать уровень владения ледовым инструментом. С его помощью предстоит забраться на склон, крутизна которого достигает 80 градусов», - показала корреспондент Надежда Котормус.

От ударов в лицо и вниз то и дело отлетают ледяные осколки. Судьям приходится уворачиваться. На отвесном склоне участников держат лишь пара зубьев альпинистских «кошек», инструмент и горячая поддержка товарищей. И именно такая вера сослуживцев нередко оказывается решающей.

«Очень тяжело лезлось, очень тяжело. Я когда вторую трассу лез, ударил в гонг уже с облегчением. Да, я сделал это! Ура! Спасибо ребятам, что меня поддерживали, без их поддержки было бы очень тяжело», - рассказал участник команды Военно-морского флота Иван.

Подробнее о том, как в горах проходит метание гранат у 25-градусного склона и какие трудности там ожидают военнослужащих - смотрите в репортаже Надежды Котормус.