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В Москве открылась выставка Василия Нестеренко «Молитва об Украине»

Новая выставка Василия Нестеренко посвящена Донбассу, и центральное место там занимают монументальное пятиметровое полотно «Защитники Новороссии» и картина «Молитва о Малороссии».
Диана Сирази 2024-03-10 21:50:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Народный художник России Василий Нестеренко в праздник 8 Марта пригласил к себе в картинную галерею одну из участниц специальной военной операции - Веру Смирнову с позывным «Пламя», полевой фельдшер в зенитном полку на Запорожском направлении.

Вера на фронте с ноября прошлого года, награждена медалью «За Воинскую Доблесть», сейчас приехала в Москву в отпуск. Все ужасы войны видела своими глазами, и тем интересней было увидеть ее реакцию на творческое и философское осмысление художником происходящих событий.

Новая выставка Василия Нестеренко посвящена Донбассу, и центральное место там занимают монументальное пятиметровое полотно «Защитники Новороссии» и картина «Молитва о Малороссии», посвященная первой войне за освобождение Украины, проходившей в эпоху царя Алексея Михайловича.

О том, какой получилась выставка «Молитва за Донбасс» и о чем хотел рассказать художник, смотрите в сюжете Дианы Сирази для программы «Главное с Ольгой Беловой».

#Москва #Выставка #Донбасс #художник #культура #василий нестеренко
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