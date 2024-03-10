Вторник, пятого марта стал черным днем в истории киевского режима. Американский куратор, которая последние десять лет вскармливала нацистов на Украине, бросила их и заявила о своей отставке. Виктория Нуланд покидает пост заместителя главы Госдепа США.

Формально - дипломат с солидным стажем, на деле же - Нуланд сеяла русофобию по всей Украине, была рупором Байдена и опорой верхушки, захватившей власть в Киеве, куда она прилетала как к себе домой. Вот пример ее обычной риторики - последний визит в феврале этого года - Нуланд говорит, что Россию надо задушить и разбить на поле боя.

«Ограничения значительно ужесточатся в ближайшие дни, поскольку мы и наши партнеры объявим о новых масштабных пакетах санкций, чтобы задушить попытки России уклониться от них», - говорила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам.

Ненависть к России Нуланд взращивала в себе давно. С самого начала карьеры Нуланд специализировалась на СССР и России. Девушка с милой улыбкой на фотографии конца восьмидесятых- 28-летняя Виктория Нуланд работала в Монголии и занималась отношениями с Советским Союзом. После его развала перебралась в Москву, где два года отвечала за связи посольства США с правительством Ельцина. Уже тогда она хорошо знала русский язык и была уверена, что Вашингтон наведет свои порядки на постсоветском пространстве.

В 1999-ом году Нуланд получила награду за работу по российскому направлению во время натовских бомбежек Югославии. Затем в качестве постпреда США при НАТО работала с «ястребами», расширяя военный блок на востоке Европы, в который хотели втянуть и Украину.

Подробнее о том, как Виктория Нуланд курировала киевский режим, и каковы дальнейшие планы США на Украину смотрите в материале Станислава Иващенко для программы «Главное с Ольгой Беловой».