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Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины

Сирены воздушной тревоги работали почти одновременно в пяти регионах Украины - около 19:06 по московскому времени.
Игнат Далакян 2024-03-10 20:17:01
© Фото: Anastasiia Smolienko Keystone Press Agency Globallookpress

В пяти украинских областях прозвучала воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Согласно данным карты украинского ведомства, сирены прозвучали в Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Сирены воздушной тревоги работали почти одновременно в этих регионах около 19:06 по московскому времени.

Ранее воздушная тревога во всех украинских регионах звучала 21 февраля. Последним регионом, где включились сирены, стала Закарпатская область.

#Украина #сирена #воздушная тревога
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