Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины

В пяти украинских областях прозвучала воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Согласно данным карты украинского ведомства, сирены прозвучали в Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Сирены воздушной тревоги работали почти одновременно в этих регионах около 19:06 по московскому времени.

Ранее воздушная тревога во всех украинских регионах звучала 21 февраля. Последним регионом, где включились сирены, стала Закарпатская область.