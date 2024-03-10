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Психолог Жавнеров назвал две причины зависимости от кредитов и микрозаймов

Это, в частности, связано с неспособностью совладать со своими эмоциями, заявил эксперт.
Анна Назайкина 2024-03-10 18:58:01
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Психолог Павел Жавнеров в беседе со «Звездой» объяснил, почему некоторые люди «подсаживаются» на кредиты, покупки в рассрочку и микрозаймы.

По его словам, первая причина зависимости кроется в неспособности совладать со своими эмоциями, когда ты видишь товар или услугу, которые тебе очень нравятся.

«То есть человек увидел что-то, что ему нравится. Например, новый телевизор, и он тут же уже испытывает новую эйфорию, приятные эмоции, как он сейчас будет им обладать...Из-за того, что он не может остановиться, слишком легко это сделать, эмоции его захлестывают, он каждый раз попадает в то, что совершает эти покупки», - сказал эксперт.

Жавнеров отметил, что обычно это связано с повышенной эмоциональностью, на человека сразу воздействуют и негативные, и позитивные эмоции.

«Что-то происходит, что выбивает его из колеи. Например, он, условно говоря, увидел телевизор, который стоит 100 тысяч рублей, и он его может получить уже сегодня», - добавил он.  

Вторая причина - это отсутствие финансовой грамотности, когда человек не понимает, что обременяет себя и в какой-то момент его действия приводят к тому, что проблемы накапливаются и попадают в серьезную долговую яму.

Финансовая грамотность позволяет людям понимать, что лучше сохранять деньги, стабильно их накапливать и ограничивать свои расходы, в то же время она дает возможность контролировать всплески эмоций, заключил Жавнеров.

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