Надежный и крепкий тыл: около 40 тысяч девушек служат в зоне спецоперации

На сегодняшний день в рядах российской армии служат почти триста тысяч женщин, из них почти 40 тысяч находятся сейчас непосредственно в зоне специальной военной операции. И это не только медики, фельдшеры и санитары. Это и командиры зенитно-ракетных и артиллерийских расчетов, связисты и служащие войск обеспечения.

Позывной Кэт. 23 года. Молодая девушка с красным крестом на плече. А силы воли и характера ей - на целое подразделение хватит. На гражданке Екатерина Целуйко успела поработать в кардиологии, неврологии, реанимации, боролась с ковидом во время эпидемии, была акушеркой в роддоме. Потом, когда узнала что на передовой нужны медики, пошла служить. Сомневалась в своих силах, но конечно, зря. Специальная военная операция показала, что Екатерина оказалась отличным фельдшером. Как только нужна ее помощь, эта улыбчивая девушка превращается в собранного и хладнокровного профессионала. Все ради одной цели - помочь раненому.

«Делать свою работу, не показывать свой страх, не показывать, что человеку так тяжело вот это все переносить. Если ты еще больше в каком то пессимистическом настрое, то он вообще уйдет в себя. Надо его поддержать, надо сказать добрые положительные слова и направить его в будущее, смотреть в будущее», - поделилась фельдшер медицинской роты Екатерина Целуйко.

За плечами Рубежное, Кременная, Лисичанск, теперь - Авдеевка. Места самых ожесточенных боев. Очень важная деталь - точно так же около 80 лет назад на фронт, воевать с нацистами, ушли ее прадедушка и прабабушка. Получается, сегодня Екатерина их дело продолжает.

«И бабушка у меня была военный хирург, военный хирург. И когда началась война, ей было 22 года, она пошла добровольцем. То есть она еще на тот момент не закончила медицинский институт и отправилась добровольцем на фронт», - рассказала Екатерина Целуйко.

Подробнее о роли женщин в рядах российской армии смотрите в материале Павла Ремнева для программы «Главное с Ольгой Беловой».