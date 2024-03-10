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Участники СВО по телемосту пообщались с курсантами танкового училища в Казани

Военнослужащие поделились опытом, приобретенным во время специальной операции.
2024-03-10 06:00:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие танковых подразделений Центрального военного округа, выполняющие задачи в зоне специальной операции, поучаствовали в видеоконференции с курсантами Казанского высшего танкового командного Ордена Жукова Краснознаменного училища, выпускниками которого они являются. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

Сеанс связи проходил в формате «вопрос-ответ». Во время телемоста будущие офицеры узнали много нового о ведении боевых действий и сильных сторонах применяемой в них техники.

Курсанты поблагодарили офицеров-выпускников училища. Они пожелали им скорейшего окончания специальной операции и возвращения с Победой.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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