Участники СВО по телемосту пообщались с курсантами танкового училища в Казани

Военнослужащие танковых подразделений Центрального военного округа, выполняющие задачи в зоне специальной операции, поучаствовали в видеоконференции с курсантами Казанского высшего танкового командного Ордена Жукова Краснознаменного училища, выпускниками которого они являются. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

Сеанс связи проходил в формате «вопрос-ответ». Во время телемоста будущие офицеры узнали много нового о ведении боевых действий и сильных сторонах применяемой в них техники.

Курсанты поблагодарили офицеров-выпускников училища. Они пожелали им скорейшего окончания специальной операции и возвращения с Победой.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.