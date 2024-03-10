AFP: в Индонезии оба пилота заснули на полчаса во время рейса со 153 пассажирами

Два пилота индонезийской компании Batik Air одновременно заснули на полчаса во время рейса в Джакарту. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на Минтранс Индонезии.

«Мы проведем расследование и проверку ночных перелетов в Индонезии, связанную с управлением рисками усталости в Batik Air и других операторов полетов», - цитирует РИА Новости слова Кристи Энды Мурни, гендиректора департамента воздушного транспорта Минтранса страны.

Уточняется, что совершая рейс с острова Сулавеси в индонезийскую столицу, один из пилотов захотел отдохнуть и передал управление воздушным бортом своему напарнику, однако вскоре оба пилота заснули. После передачи управления с самолетом попыталась связаться диспетчерская служба, но смогла получить ответ только через 28 минут, когда проснулся первый пилот и разбудил второго.

За это время самолет изменил траекторию полета, однако она была сразу же приведена в норму после пробуждения пилотов. Приземление самолета произошло без инцидентов, и находившиеся на борту пассажиры в количестве 153 человек и экипаж не пострадали.

На время расследования командиры воздушного корабля были отстранены от работы в небе.