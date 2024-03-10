В Лос-Анджелесе при тушении ангара с коноплей пострадали пятеро пожарных

Пять пожарных пострадали при крупном пожаре в ангаре с коноплей в центре Лос-Анджелеса, сообщают местные экстренные службы. Кроме того, еще несколько человек могли пропасть без вести.

Как уточняется, каннабис выращивали незаконно. Речь идет об аварийном ангаре в промышленном здании.

В тушении пожара принимали участие 145 спасателей. Чтобы потушить объект площадью свыше 800 «квадратов», сотрудникам экстренных служб потребовалось около чуть более часа.

«Из-за смены ветра во время первой атаки на пламя пять пожарных почувствовали внезапное и неожиданное раздражение на лицах, которое можно описать как ощущение жжения», - говорится в сообщении.

Пострадавших в удовлетворительном состоянии доставили в больницу для обследования. Кроме того, сообщается, что в момент пожара в здании могли находиться люди, однако кинологи на месте возгорания тела не обнаружили. Причина пожара выясняется.