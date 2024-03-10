Эксперт Никитина рассказала, как правильно выбрать кредитную карту

При выборе кредитной карты необходимо обращать внимание на лимит, льготный период, ставку по его окончании, возможности кешбэка, а также иметь в виду, что подобные карты представляют собой максимально дорогой вид кредита. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала финансовый консультант, эксперт в области управления личными финансами Алена Никитина.

«У кредитных карт есть несколько нюансов. Первое - это лимит, чем больше лимит, тем будет больше ваша кредитная нагрузка и тем менее вероятно, что вы возьмете другой последующий кредит... Второе - у кредитных карт есть льготный период, но он рассчитывается индивидуально», - пояснила специалист.

Она добавила, что если пользователю необходимо брать ипотеку, то карта должна быть с максимально низким лимитом или лучше их в принципе закрыть.

Уточняется, что льготный период представляет собой время, в рамках которого не требуется платить за пользование «кредиткой». Традиционно такой период составляет от 50 до 180 дней в зависимости от банка. По окончании этого периода выплачивается полная ставка по кредиту - она может достигать от 24% до 38% годовых.

Отдельно эксперт отметила, что кредитную историю могут подпортить просрочки по ежемесячному платежу, даже если они составляют небольшую сумму и действует льготный период. При этом банки могут напоминать о платеже за пять дней, а затем система уведомлений молчит. Это создает риски того, что человек может вовсе забыть об оплате.