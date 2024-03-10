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Песков заверил, что безопасность Путина надежно обеспечена

Песков ответил на вопрос, не опасно ли главе государства есть стороннюю пищу.
Владимир Рубанов 2024-03-10 13:48:01
© Фото: Gavriil Grigorov, Kremlin Pool, Global Look Press

Служба безопасности президента России делает все необходимое, чтобы обеспечить безопасность Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Песков ответил на вопрос, не опасно ли главе государства есть стороннюю пищу. Пресс-секретарь сказал, что Служба безопасности работает и «делает то, что должно, для обеспечения безопасности главы государства».

На этой неделе российский лидер побывал в тепличного комплексе на Ставрополье и попробовал выращенные там томаты. Путин ответил на вопрос одной из работниц - что он любит больше: огурцы или помидоры.

#ставропольский край #Владимир Путин #Дмитрий Песков #безопасность #продукты #служба безопасности
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