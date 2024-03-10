Вильфанд пообещал москвичам 9-градусное тепло на следующей неделе

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе со «Звездой» рассказал, какую погоду следует ждать москвичам на следующей неделе.

«Весна идет в наши края, но очень медленно и неравномерно», - сказал он.

По словам синоптика, днем в понедельник в первые за последние пять дней температура начнет повышаться. Связано это с тем, что постепенно уже в течение понедельника ближе в концу дня воздушные потоки будут меняться с севера на сначала северо-западные, затем западные.

С каждым днем температура воздуха будет повышаться, добавил Вильфанд. В течение всей недели дневные температуры будут выше нуля и особенно к концу рабочей недели они будут возрастать.

Так, уже днем во вторник +3...+5, в среду и четверг +1...+6, в пятницу +3...+8, в субботу +4...+9. В конце недели погода сменится с солнечной на облачную, ожидаются небольшие осадки.