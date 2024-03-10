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Два дрона ВСУ атаковали город Строитель Белгородской области, загорелась фура

Обошлось без пострадавших, фура уже потушена.
Анна Назайкина 2024-03-10 11:57:01
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости

Украинские военные атаковали двумя дронами город Строитель в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор уточнил, что ВСУ использовали беспилотники самолетного типа, пишет радио Sputnik.

БПЛА рухнули, а затем взорвались. В результате произошедшего пострадавших нет, сообщил Гладков.

Однако после падения дронов воспламенился грузовик. К настоящему моменту оперативные службы уже ликвидировали пожар, фуру удалось потушить.

#в стране и мире #пожар #беспилотники #белгородская область #дроны #фура #Вячеслав Гладков
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