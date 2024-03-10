Два дрона ВСУ атаковали город Строитель Белгородской области, загорелась фура

Украинские военные атаковали двумя дронами город Строитель в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор уточнил, что ВСУ использовали беспилотники самолетного типа, пишет радио Sputnik.

БПЛА рухнули, а затем взорвались. В результате произошедшего пострадавших нет, сообщил Гладков.

Однако после падения дронов воспламенился грузовик. К настоящему моменту оперативные службы уже ликвидировали пожар, фуру удалось потушить.