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В 2023 году россияне сняли с карт рекордные 33,3 трлн рублей

По сравнению с 2022 годом этот показатель вырос на 13%.
Владимир Рубанов 2024-03-10 11:52:01
© Фото: Vladimir Baranov, Global Look Press

Россияне в 2023 году сняли с банковских карт 33,3 триллиона рублей. По сравнению с 2022 годом этот показатель вырос на 13%. Рост стал максимальным как минимум за десять лет, пишет РБК со ссылкой на данные Банка России.

Наибольший объем наличных сняли с карт в четвертом квартале прошлого года - 9,2 трлн рублей. Прошлый рекорд был поставлен в 2014 году - тогда годовой рост показателя составлял 11%.

Денежные переводы по картам в прошлом году выросли на 8% до 79,3 трлн рублей. До этого в течение десяти лет этот показатель рос на величину от 23% до 77.

Общий объем операций по картам физических лиц в 2023 году составил почти 167 трлн рублей и увеличился за год на 12%. В 2022 году рост составлял 16%, в 2021 году - рекордные за десять лет 26%.

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