Макрон прокомментировал слухи о том, что его жена трансгендер

«Разъяренный» Эммануэль Макрон наконец высказался по поводу утверждений, что его жена Брижит родилась мужчиной, пишет Daily Mail. Президент Франции впервые выступил против утверждений о том, что его жена родилась мужчиной. Он назвал эти слухи ложными и сфабрикованными.

47-летний Макрон выразил гнев и разочарование по поводу постоянных спекуляций о 70-летней Бриджит Макрон, на которой он женился в 2007 году.

«Самое худшее - это ложная информация и сфабрикованные слухи. Люди в конце концов им верят и беспокоят вас, даже ваших близких», - сказал Макрон.

Президент выступил с речью в Международный женский день, после того как подписал закон, закрепляющий право женщин на прерывание беременности в конституции Франции, сообщает «360». Он сказал, что заявления о Бриджит Макрон типичны для женоненавистнических атак, с которыми женщинам приходится мириться каждый день.

Президент Франции высказался о личной жизни после того, как его падчерица вновь упомянула этот слух в интервью.

«Меня беспокоит уровень общества, когда я слышу, что в социальных сетях циркулируют сведения о том, что моя мать мужчина», - сказала Тифен Озьер журналу Paris Match.

Макрону было всего 15 лет, когда он начал отношения с тогдашней замужней матерью троих детей Брижит Озьер, которой на тот момент было 40 и которая преподавала в школе. Некоторые оппоненты президента Франции утверждали, что Брижит родилась мальчиком, а ее первого мужа Андре-Луи Озьера никогда не существовало до его смерти в 2020 году в возрасте 68 лет.