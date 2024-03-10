Очевидец снял на видео нападение собаки на ребенка в деревне под Иркутском

В Иркутской области собака набросилась на ребенка, момент нападения попал на видео, оно было опубликовано очевидцем в социальных сетях.

Все произошло в деревне Ширяева возле частного сектора. На кадрах видно, как собака волочит ребенка по снегу, прикусив капюшон куртки.

«Собака по улице, по проезжей части тащила до калитки, потом во двор затащила, рев ребенка от магазина слышен был», - рассказал очевидец в соцсетях.

Как утверждается, происходящее увидел неравнодушный мужчина, он побежал на помощь ребенку и отогнал собаку. Отмечается, что собака, не бездомная - у нее есть хозяин.

СК и Прокуратура заинтересовались этим видео. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.