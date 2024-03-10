МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Очевидец снял на видео нападение собаки на ребенка в деревне под Иркутском

СК завел уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Анна Назайкина 2024-03-10 11:06:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Иркутской области собака набросилась на ребенка, момент нападения попал на видео, оно было опубликовано очевидцем в социальных сетях.

Все произошло в деревне Ширяева возле частного сектора. На кадрах видно, как собака волочит ребенка по снегу, прикусив капюшон куртки.

«Собака по улице, по проезжей части тащила до калитки, потом во двор затащила, рев ребенка от магазина слышен был», - рассказал очевидец в соцсетях.

Как утверждается, происходящее увидел неравнодушный мужчина, он побежал на помощь ребенку и отогнал собаку. Отмечается, что собака, не бездомная - у нее есть хозяин.

СК и Прокуратура заинтересовались этим видео. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

#Иркутская область #Прокуратура #нападение #наш эксклюзив #СК #Деревня #собака
Экспертное мнение и аналитика
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 