На Украине после взрывов повреждены промышленные объекты в трех областях

В Одесской области после взрывов возник пожар на промышленном объекте, сообщили Силы обороны Юга ВСУ. Как сообщается, возгорание в Одесском районе быстро ликвидировали. Никто не пострадал.

В Винницкой области ночью был поврежден объект инфраструктуры, там возник пожар, сообщил глава областной администрации Сергей Борзов.

Взрыв произошел на предприятии в Новомосковском районе Днепропетровской области, сообщил глава местной ОВА Сергей Лысак. Взрывы звучали в Никополе и Марганце.

Ночью на 10 марта были слышны звуки взрывов в Хмельницкой области, сообщает ТСН.

ПВО работала в рамках Одесской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Черкасской, Херсонской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской и Житомирской областей, утверждает издание.