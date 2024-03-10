Игорь Бутман дал старт XХIV международному фестивалю «Триумф Джаза» в Москве

В Москве стартовал XХIV международный фестиваль «Триумф Джаза», который был основан народным артистом России Игорем Бутманом в 2001 году. С 9 по 11 марта в Светлановском зале Московского международного Дома музыки выступят выдающиеся музыканты из Азербайджана, Турции, Соединенных Штатов Америки и других стран мира.

«Двадцать четвертый год подряд мы проводим фестиваль Триумф джаза. Интерес к нему только возрастает. Мы находим новых интересных артистов, представляем наших новых звезд. Они у нас появляются с отличной скоростью, поэтому это тоже для нас очень важно. Самое главное, что наш фестиваль не теряет статуса международный. Потому что музыка интернациональна, и ее невозможно запретить. И мы открываем новые страны, которые, как мы раньше предполагали, были не джазовыми», - заявил советский и российский саксофонист, народный артист РФ Игорь Бутман.

Фестивальную программу в субботу, 9 марта, открыло выступление Антона Баронина Orchestra 2.0 и турецкого коллектива Akra Jazz Band ft. Ece Goksu. Также зрителей ждал театрально-музыкальный перформанс «Джаз от первого лица» в исполнении актера театра и кино, народного артиста РФ Алексея Гуськова и Игоря Бутмана в сопровождении Московского джазового оркестра.

Главным событием второго дня фестиваля станет совместное выступление знаменитого американского трубача, семикратного обладателя премии «Грэмми» Рэнди Бреккера и Квинтета Игоря Бутмана. Кроме того, 10 марта выступят ILUGDIN TRIO & солисты OpensoundOrchestra.

В заключительный день «Триумфа джаза» на сцену выйдет квартет нью-йоркского гитариста, лауреата премии «Грэмми» Марка Уитфилда. Также 11 марта совместную программу представят Игорь Бутман, Московский джазовый оркестр и Варвара Убель.