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В Краснодарском крае произошел пожар на Ильском НПЗ

В результате происшествия никто не пострадал.
Сергей Лебедев 2024-02-09 09:45:01
© Фото: podslushano_yablonovskii, VK © Видео: podslushano_yablonovskii, VK

В Северском районе Краснодарского края в пятницу около двух часов ночи произошел пожар на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщили в местной администрации.

Отмечается, что к 3 часам ночи открытое горение было ликвидировано службами завода. На данный момент пожар полностью потушен.

«Пострадавших нет», - заявил глава Северского района Андрей Дорошевский

Сейчас на месте ЧП работают оперативные и экстренные службы. Специалисты выясняют обстоятельства происшествия.

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