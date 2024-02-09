В Краснодарском крае произошел пожар на Ильском НПЗ

В Северском районе Краснодарского края в пятницу около двух часов ночи произошел пожар на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщили в местной администрации.

Отмечается, что к 3 часам ночи открытое горение было ликвидировано службами завода. На данный момент пожар полностью потушен.

«Пострадавших нет», - заявил глава Северского района Андрей Дорошевский

Сейчас на месте ЧП работают оперативные и экстренные службы. Специалисты выясняют обстоятельства происшествия.