Путин рассказал Карлсону личную историю о путешествии по Западной Украине

Президент России Владимир Путин рассказал историю из своей жизни о том, как в 1980-х годах путешествовал по Западной Украине, где часть населения была венграми по национальности, а на улицах все надписи были на русском и венгерском.

Своей личной историей российский лидер поделился в ответ интервьюера о том, говорилось ли премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что он может «забрать себе часть украинских земель».

«Никогда не говорил. Ни-ко-гда. Ни разу. У нас на этот счет даже не было никаких разговоров. Но мне достоверно известно, что венгры, которые там проживают – конечно, хотят вернуться на свою историческую родину», - сказал российский президент в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Президент удивился своей встрече с венграми, которые были одеты в национальную одежду, спутав их с артистами.

Напомним, интервью Владимира Путина вышло сегодня в 02:00 по московскому времени на сайте Карлсона. В ходе интервью президент затронул тему украинского кризиса, назвав, Киев сателлитом Соединенных Штатов.