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Моряки ЧФ уничтожили следовавший к Крыму безэкипажный катер ВСУ

Продвижение вражеского катера к Крымскому полуострову было остановлено примерно в 22:30 по московскому времени.
2024-02-09 23:57:01
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Патрульный катер Черноморского флота РФ обнаружил украинский беспилотный катер, который следовал в сторону Крымского полуострова, катер противника был уничтожен. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота», - добавили в оборонном ведомстве.

Уточняется, что продвижение вражеского морского транспорта было остановлено сегодня вечером 9 февраля примерно в 22:30 по московскому времени. Катер ВМС Украины был обнаружен в юго-западной части Черного моря.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ВСУ #Черное море #Черноморский флот #Крымский полуостров
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