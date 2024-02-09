Моряки ЧФ уничтожили следовавший к Крыму безэкипажный катер ВСУ

Патрульный катер Черноморского флота РФ обнаружил украинский беспилотный катер, который следовал в сторону Крымского полуострова, катер противника был уничтожен. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота», - добавили в оборонном ведомстве.

Уточняется, что продвижение вражеского морского транспорта было остановлено сегодня вечером 9 февраля примерно в 22:30 по московскому времени. Катер ВМС Украины был обнаружен в юго-западной части Черного моря.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.