Маленькой панде Катюше подарили торт в честь Китайского Нового года

Маленькую панду Катюшу из Московского зоопарка поздравили с наступающим Китайским Новым годом и вручили съедобные подарки, рассказала Светлана Акулова, директор зоосада.

«Наше розовое счастье - Катюша получила в подарок торт с лакомствами и бамбукового дракона», - подписала видео в своем Telegram-канале Акулова.

Она также поздравила всех, кто отмечает праздник нового года по лунному календарю, и пожелала счастливого наступающего года Дракона. К ее теплым словам присоединяются и подписчики директора зоопарка, которые поздравляют и семью панд, и ругих комментаторов.

Напомним, столицу уже украсили к празднованию Китайского Нового года, масштабные мероприятия пройдут с 9 по 18 февраля. В программе красочные шоу с участием творческих коллективов, ярмарки еды и сувениров, выставки и мастер-классы.