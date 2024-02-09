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Маленькой панде Катюше подарили торт в честь Китайского Нового года

Панде вручили съедобные подарки - торт с лакомствами и бамбукового дракона.
Елизавета Кондрикова 2024-02-09 23:34:01
© Фото: svetlanaakulova1, Telegram © Видео: svetlanaakulova1, Telegram

Маленькую панду Катюшу из Московского зоопарка поздравили с наступающим Китайским Новым годом и вручили съедобные подарки, рассказала Светлана Акулова, директор зоосада.  

«Наше розовое счастье - Катюша получила в подарок торт с лакомствами и бамбукового дракона», - подписала видео в своем Telegram-канале Акулова.

Она также поздравила всех, кто отмечает праздник нового года по лунному календарю, и пожелала счастливого наступающего года Дракона. К ее теплым словам присоединяются и подписчики директора зоопарка, которые поздравляют и семью панд, и ругих комментаторов.

Напомним, столицу уже украсили к празднованию Китайского Нового года, масштабные мероприятия пройдут с 9 по 18 февраля. В программе красочные шоу с участием творческих коллективов, ярмарки еды и сувениров, выставки и мастер-классы. 

#Москва #китайский новый год #московский зоопарк #подарки #панда катюша
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