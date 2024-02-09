Социальные пенсии с 1 апреля повысят на 7,5%

Индексация социальных пенсий в 2024 году составит 7,5%, сообщил Минтруд. Выплаты повысят с 1 апреля.

Индексацию утверждает правительство ежегодно на основе роста прожиточного минимума пенсионера. Сейчас проект постановления об уровне индексации размещен для общественного обсуждения.

Увеличение социальных пенсий и выплат по государственному пенсионному обеспечению позволит поднять выплаты для 4,1 миллиона человек. Это 3,4 миллиона получателей социальных пенсий и почти 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения.

В федеральном бюджете на 2024 год заложено на эти цели 37,5 миллиарда рублей.

Социальные пенсии платят тем, у кого нет достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии. Тем, у кого социальная пенсия меньше прожиточного минимума пенсионера, назначают социальную доплату.