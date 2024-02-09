Сквозь лед подобраться к винту: как в Якутске вымораживают суда для ремонта

На реке Лене загудели бензопилы. Судовладельцы торопятся: уже через месяц в Якутии начнет активно таять снег и лед, а к навигации нужно подготовить почти 150 единиц флота - заменить киль, заварить пробоины и отремонтировать приводной вал. Для этого нужно выпилить речной лед, чтобы добраться до судовой обшивки.

Только зимой, во время отстоя судов, и можно освободить корпус теплохода ото льда, а потом произвести определенные работы - заварить, срезать, наварить. Сейчас у одного из них освобождают килевую часть, чтобы подобраться к винту: его надо ремонтировать.

Благодаря морозам толщина льда на реке одинаковая. Если убрать слой льда, сделать его тоньше, он снова быстро нарастет. Но нарастает он, понятно, не вверх, а вниз, в воду. И так вот, постепенно, аккуратно снимая слой за слоем, в течение месяца-двух можно выморозить глубокую яму под судном.

Выморозчик с 15-летним стажем Михаил Клус завершает работы на танкере «Малая Земля». Доступ к левому винту почти готов. Осталось выпилить небольшой тоннель для транспортировки.

«Моя задача - освободить движительно-рулевой комплекс, чтобы могли снять стабилизаторы, насадки, винты, валы. Все это потом увезется в цех, все это приведется в норму и соберется обратно. Вот это все, что отвечает за движение судна, надо мне обойти, подготовить», - говорит выморозчик Михаил Клус.

Свою работу Михаил не считает тяжелой. Трудно лишь поначалу, потом вливаешься. Пару лет назад ему весь день приходилось трудиться при температуре -63 градуса.

«Для меня что -50, что -60 - одинаково. Потому что ты в бытовку заходишь, по сути, весь мокрый, футболку хоть выжимай от пота. Потому что ты в движении - на самом деле ты не мерзнешь. Правильно одеться - и все. А приходишь - как будто из бани: раздеваешься - от тебя пар идет. Так что, ну, ощущения - не знаю. Это надо понимать, любить и пробовать. Любить холод и пробовать работать в нем, чтобы понять, что это такое», - рассказывает Михаил.

Выморозка заменяет подъем судна в док или на слип, делая ремонт менее дорогостоящим. А главное - Ленское пароходство всегда готово к навигации, основному этапу северного завоза.

«Если выморозка у нас не выйдет, значит - мы не отремонтируем пароходы. И эти пароходы не выйдут в навигацию и, естественно, не завезут грузы в районы нашей республики. Такие районы как Арктика останется без хозгрузов, ЖКХ останется без угля, без генеральных грузов», - говорит заместитель директора Жатайского судоремонтного завода Максат Такубаев.

Всего в Жатае, где находится отстой пароходов, работает около десятка выморозчиков. Якутия сегодня единственный регион, где такая профессия есть официально. Ведь до недавнего времени даже в штатных расписаниях судоходной компании не было такой специальности. Поэтому профессия выморозчика может претендовать как на самую редкую, так и на самую тяжелую.