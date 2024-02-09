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Умер президент HeadHunter Михаил Жуков

Причина смерти не называется. Жукову было 56 лет.
Ирина Егорова 2024-02-09 18:50:01
© Фото: mai.ru

Президент российской компании по поиску работы и персонала HeadHunter Михаил Жуков умер в возрасте 56 лет.

«Для HeadHunter и всех наших сотрудников уход Михаила  - невосполнимая безвременная утрата, приносим соболезнования всем родным и близким», - сказано в сообщении компании в Telegram-канале. 

О причине смерти не уточняется.

Жуков занимал пост президента компании с марта прошлого года, в течение 15 лет - с 2008 по 2022 год - работал генеральным директором. Его коллеги отмечают, что под руководством Жукова компания попала в тройку самых крупных мировых сайтов по поиску работы и персонала.                            

HeadHunter - российская компания интернет-рекрутмента, работающая в России, Белоруссии и Казахстане. Ежемесячно на сайте появляется более полумиллиона вакансий, а сайт обрабатывает до 3 000 запросов в секунду. База соискателей на hh.ru содержит более чем 55 млн резюме.

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