Умер президент HeadHunter Михаил Жуков

Президент российской компании по поиску работы и персонала HeadHunter Михаил Жуков умер в возрасте 56 лет.

«Для HeadHunter и всех наших сотрудников уход Михаила - невосполнимая безвременная утрата, приносим соболезнования всем родным и близким», - сказано в сообщении компании в Telegram-канале.

О причине смерти не уточняется.

Жуков занимал пост президента компании с марта прошлого года, в течение 15 лет - с 2008 по 2022 год - работал генеральным директором. Его коллеги отмечают, что под руководством Жукова компания попала в тройку самых крупных мировых сайтов по поиску работы и персонала.

HeadHunter - российская компания интернет-рекрутмента, работающая в России, Белоруссии и Казахстане. Ежемесячно на сайте появляется более полумиллиона вакансий, а сайт обрабатывает до 3 000 запросов в секунду. База соискателей на hh.ru содержит более чем 55 млн резюме.