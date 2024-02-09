МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Волгограде арестовали девушку, осквернившую памятник «Родина-мать»

Жительница Самары опубликовала в соцсетях полгода назад видео, где она «трогает» грудь скульптуры «Родина-мать зовет!».
Ирина Егорова 2024-02-09 18:23:01
© Фото: Петров Сергей, news.ru, Global Look Press © Видео: СУ СК России по Волгоградской области, Вконтакте

Центральный суд Волгограда до 10 марта арестовал жительницу Самары, которая в июле опубликовала в соцсетях оскорбительное видео с монументом «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане, информирует пресс-служба СУ СК РФ по Волгоградской области. 

Уголовное дело против 23-летней девушки было возбуждено после того, как фигурантка опубликовала в соцсетях видео, снятое в таком ракурсе, будто она дотягивается руками до груди монумента, трогает ее пальцем, при этом напевая веселую мелодию. При этом фигурантка, обвиняемая в реабилитации нацизма, покинула территорию Волгоградской области, а после уехала из страны, чтобы скрыться от следствия. Следователи объявили ее в розыск. Задержать обвиняемую удалось в одном из столичных аэропортов после ее возвращения на территорию страны.

Девушка извинилась перед всеми гражданами России за свой поступок.

«Я обращаюсь ко всем жителям России и Волгограда и прошу никого не совершать такие поступки, которые совершила я прошлым летом по своей глупости. Я даже не подумала, что смогу задеть чьи-то чувства», - заявила девушка.

В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения, говорится в сообщении. По ч. 4 ст. 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма» предусмотрено наказание в виде лишения свободы до трех лет или штраф в размере до трех миллионов рублей.

#в стране и мире #Волгоград #мамаев курган #Задержание #арест #СК РФ #реабилитация нацизма #монумент #родина-мать
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 