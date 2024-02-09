В Волгограде арестовали девушку, осквернившую памятник «Родина-мать»

Центральный суд Волгограда до 10 марта арестовал жительницу Самары, которая в июле опубликовала в соцсетях оскорбительное видео с монументом «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане, информирует пресс-служба СУ СК РФ по Волгоградской области.

Уголовное дело против 23-летней девушки было возбуждено после того, как фигурантка опубликовала в соцсетях видео, снятое в таком ракурсе, будто она дотягивается руками до груди монумента, трогает ее пальцем, при этом напевая веселую мелодию. При этом фигурантка, обвиняемая в реабилитации нацизма, покинула территорию Волгоградской области, а после уехала из страны, чтобы скрыться от следствия. Следователи объявили ее в розыск. Задержать обвиняемую удалось в одном из столичных аэропортов после ее возвращения на территорию страны.

Девушка извинилась перед всеми гражданами России за свой поступок.

«Я обращаюсь ко всем жителям России и Волгограда и прошу никого не совершать такие поступки, которые совершила я прошлым летом по своей глупости. Я даже не подумала, что смогу задеть чьи-то чувства», - заявила девушка.

В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения, говорится в сообщении. По ч. 4 ст. 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма» предусмотрено наказание в виде лишения свободы до трех лет или штраф в размере до трех миллионов рублей.