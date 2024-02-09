Метеоролог Позднякова предупредила москвичей о полузамершем дожде

В выходные дни жителей Москвы и Подмосковья ждут морозы, причем температура воздуха будет ниже климатической нормы на 10-11 градусов.

«В ночные часы -20...-22, по области ниже на пару градусов. Дневная температура -14...-16 в Москве, по региону -17...-22. В субботу будет слабый ветер, что несколько смягчит морозы. Погода в субботу сохранится холодной, при переменной облачности осадков не ожидается ни ночью, ни днем», - рассказала «Звезде» метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

В воскресенье, по ее словам, атмосферное давление чуть понизится, существенных осадков не ожидается, а днем морозы начнут ослабевать под влиянием циклонов, которые формируются над Англией.

«Ночи будут морозные -17...-19, дневная температура уже -8...-10 градусов», - отметила синоптик.

Также Позднякова рассказала о погоде, которая ожидает москвичей и жителей Подмосковья на следующей неделе. Температура воздуха будет существенно расти под влиянием атлантического циклона, отметила она. Также собеседница телеканала оценила вероятность осадков в виде ледяного дождя.

«Что касается осадков, мы ожидаем преимущественно в виде снега, температура воздуха в ночные и дневные часы будет отрицательная, но не исключено, что в интервале 12-14 февраля могут наблюдаться мокрый снег, полузамерший дождь. Насколько и когда это будет, сейчас сказать сложно», - рассказала Позднякова.

Из-за осадков возможно образование гололедных явлений. Метеоролог заявила, что столичный регион уже переживал их этой зимой «достаточно спокойно». В середине следующей недели преобладающая температура установится на отметке -5...-10 ночью и -3...-8 днем. Температура воздуха будет близка к климатической норме, подчеркнула Позднякова.