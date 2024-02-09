В Карелии автобус с 27 детьми столкнулся с двумя авто, есть пострадавшие

В Карелии автобус с 27 детьми попал в аварию, есть пострадавшие, сообщает республиканская прокуратура. Кроме того, ведомство опубликовало кадры с места аварии.

Все произошло утром в пятницу, 9 февраля, на трассе Суоярви - Койриноя в Питкярантском районе Карелии. Предварительно, водитель, перевозивший маленьких пассажиров, не смог справиться с управлением, выехал на встречку, а затем столкнулся с грузовиком и легковой машиной.

«В результате ДТП незначительные травмы получили двое детей», - говорится в сообщении.

На месте работают правоохранители. Началась проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, будут установлены обстоятельства аварии и ее причины.