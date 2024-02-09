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Семьям с детьми, пострадавшими при обстрелах ВСУ, выплатят по 100 тысяч рублей

Выплата будет единовременная. Она предусмотрена семьям детей, получивших ранение, травму, контузию на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
Ирина Егорова 2024-02-09 16:40:01
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости

Правительство России выделило средства для единовременных выплат размером 100 тысяч рублей для семей, чьи дети пострадали из-за украинских обстрелов.

Правительство подписало распоряжение о направлении финансирования таких выплат, передает РИА Новости.

Данное решение принято согласно указу президента «О мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, пострадавших от агрессии Украины», который был подписан 21 декабря 2023 года. Единовременные выплаты предусмотрены семьям детей, получивших ранение, травму, контузию на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей или на территории регионов, прилегающих к районам проведения специальной военной операции.

Выплата будет назначена на каждого пострадавшего ребенка. Она будет перечислена одному из родителей (законному представителю) или самому пострадавшему, если на момент получения выплаты он достиг совершеннолетия.

С начала конфликта только на территории ДНР от украинских обстрелов погибли 230 детей, получил ранения различной степени тяжести 821 ребенок, заявляла ранее уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова.

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