Общественная палата готовит черный список YouTube-блогеров

Общественная палата РФ планирует создать черный список YouTube-блогеров, сообщает ТАСС. Цель списка - мотивировать их перейти на российские соцсети.

Этот перечень опубликуют, потому что блогеры называют себя российскими, но сознательно не работают в российских соцсетях, заявил член комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Первую часть списка отведут блогерам, которые работают на детскую аудиторию. Разработчики планируют установить, ведут ли несовершеннолетние контентмейкеры свои каналы сами или это делают их родители.

Общественная палата хочет использовать этот перечень, чтобы принять меры против блогеров, которые игнорируют российские платформы. Нужно разобраться, хотят ли они скрыть свои доходы, либо делают это по глупости или по привычке, либо ведут вражескую деятельность, отметил Малькевич.

Ожидается, что к стимулированию перехода блогеров на отечественные соцсети привлекут законодателей.