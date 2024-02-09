Минометчик Большой рассказал о скорострельности своего орудия

Старший наводчик миномета «Василек» с позывным Большой рассказал о скорострельности этого орудия.

«Он скорострельный, можно стрелять одиночными, так и четырьмя снарядами одновременно. Его скорострельность 100-120 мин в минуту. Попадает в квадрат пять на пять метров. Это отличный результат», - сказал военнослужащий.

Большой рассказал, что «Василек» используется при подавлении вражеской пехоты и легкобронированной техники. Сейчас минометчик вместе со своими товарищами оттачивают навыки ведения огня на полигоне в тыловом районе в Донецкой Народной Республике. Там расчеты минометов группировки войск «Восток» проходят подготовку и боевое слаживание.

Занятия проводятся ежедневно и в круглосуточном режиме, чтобы бойцы не только не теряли навыки, но и довели каждое действие до автоматизма.

В Минобороны России сообщили, что скорострельность миномета достигает 120 выстрелов в минуту. На видео показано, как бойцы ведут автоматический огонь из «Василька». Миномет имеет высокую точность стрельбы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.