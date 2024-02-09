В центре Смоленска обстреляли маршрутку. В СУ СК России по Смоленской области возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

По данным следователей, в пятницу утром неизвестный человек выстрелил один раз в сторону маршрутного такси. Микроавтобус в это время ехал по проспекту Гагарина в сторону площади Победы. При этом никто не пострадал.

Следователи и криминалисты работают на месте. Судя по снятым ими видеокадрам, у микроавтобуса прострелено боковое водительское стекло.