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В центре Смоленска обстреляли маршрутку

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
Владимир Рубанов 2024-02-09 15:39:01
© Фото: СУ СК РФ по Смоленской области © Видео: СУ СК РФ по Смоленской области

В центре Смоленска обстреляли маршрутку. В СУ СК России по Смоленской области возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

По данным следователей, в пятницу утром неизвестный человек выстрелил один раз в сторону маршрутного такси. Микроавтобус в это время ехал по проспекту Гагарина в сторону площади Победы. При этом никто не пострадал.

Следователи и криминалисты работают на месте. Судя по снятым ими видеокадрам, у микроавтобуса прострелено боковое водительское стекло.

#стрельба #Смоленская область #Смоленск #Покушение на убийство #следствие #маршрутка #Общественный транспорт #криминалисты
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