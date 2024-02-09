МО РФ сообщило об уничтожении украинского радиолокатора ЗРК С-300

Минобороны России сообщило об уничтожении украинского радиолокатора, а также двух пусковых установок зенитного ракетного комплекса С-300.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены две пусковые установки и радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300», - говорится в сообщении.

В сводке о проведении специальной военной операции также говорится о поражении живой силы и техники противника в 118 районах. Также отличились российские силы ПВО. За сутки были перехвачены 15 снарядов, выпущенных противником с помощью РСЗО HIMARS, «Ураган», «Ольха», и сбиты 97 украинских беспилотников.

На Краснолиманском направлении российские военные улучшили положение по переднему краю и отразили две атаки. Суточные потери украинской стороны в живой силе на данном направлении составили до 290 человек. На Донецком направлении ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции и отразили две атаки. Безвозвратные и санитарные потери противника за сутки составили до 300 человек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.