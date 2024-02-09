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Актера Максима Емельянова лишили прав на год после ДТП в Москве

Артист врезался в припаркованный автомобиль и скрылся с места аварии.
Анна Назайкина 2024-02-09 13:59:01
© Фото: maximemelianov, Instagram*

Актера Максима Емельянова лишили водительских прав на один год, говорится в сообщении пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы.

Как утверждается, молодой человек, находясь за рулем автомобиля, врезался в припаркованную машину, а затем уехал с места аварии.

Таким образом, актер нарушил закон, речь идет о ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ - Емельянов не выполнил свои обязанности как водитель, попавший в ДТП, и оставил место происшествия.

«Судом назначено административное наказание в виде лишения права управления транспортным средством сроком на 1 год», - сообщили в пресс-службе.

Емельянову 33 года. В наибольшей степени он запомнился российскому кинозрителю по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Летчик», «Праведник», «Кухня», «Перевал Дятлова», «Комиссарша».

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#Москва #авария #актер #ДТП #максим емельянов #лишение водительских прав
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