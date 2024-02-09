Путин обсудил с членами Совбеза РФ паводки и природные пожары

Президент Российской Федерации Владимир Путин начал заседание Совета безопасности РФ и предложил обсудить с членами СБ тему паводков и природных пожаров.

«Мы в этом составе разные темы обсуждаем, но, к сожалению, паводков и природных пожаров никто не отменял и отменить не может», - сказал он в начале встречи, которая проходит в формате видеоконференции.

Глава Российского государства отметил необходимость «подумать об этом заранее» и сделать все, чтобы минимизировать последствия природных катаклизмов.

Далее российский лидер передал слово министру по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-лейтенанту Александру Куренкову.