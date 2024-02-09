МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин обсудил с членами Совбеза РФ паводки и природные пожары

Российский лидер отметил, что необходимо сделать все, чтобы минимизировать последствия природных катаклизмов.
Максим Крюков 2024-02-09 14:14:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Российской Федерации Владимир Путин начал заседание Совета безопасности РФ и предложил обсудить с членами СБ тему паводков и природных пожаров.

«Мы в этом составе разные темы обсуждаем, но, к сожалению, паводков и природных пожаров никто не отменял и отменить не может», - сказал он в начале встречи, которая проходит в формате видеоконференции.

Глава Российского государства отметил необходимость «подумать об этом заранее» и сделать все, чтобы минимизировать последствия природных катаклизмов.

Далее российский лидер передал слово министру по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-лейтенанту Александру Куренкову.

#в стране и мире #Владимир Путин #заседание #Совбез РФ #обсуждение #Паводки #природные пожары
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 