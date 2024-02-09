«Дроноводы» ВС РФ рассказали, как не дать противнику захватить «посаженный» БПЛА

В одном из тыловых районов зоны СВО работает полевая мастерская. Обо всем, что связано с ударными беспилотниками, техник подразделения БПЛА с позывным Длинный может говорить часами. Свои знания он ежедневно применяет на практике и уже вернул к жизни или модернизировал не один десяток устройств.

Кроме физического ремонта отдельных компонентов, ведется и перепрошивка программного обеспечения. На 3D-принтере печатаются системы сбросов боеприпасов. Пока печатная головка 3D-принтера из пластиковой нити выплавляет очередной корпус под механизм сброса боеприпасов, Длинный перепаивает модуль GPS на одном из трофейных FPV-дронов. Работа требует сноровки и терпения.

«Дрон противника. И все дроны, которые там на полке, - тоже сбитые дроны противника. Которые в последующем попадают на этот стол. Переразберутся. Уберутся ненужные запчасти. И из нескольких дронов соберем один. И полетим обратно», - говорит Длинный.

Основа ударного беспилотника - его гражданская версия, которая в полевой лаборатории проходит существенную модернизацию. Устанавливается более защищенное программное обеспечение и системы сброса под конкретный тип снарядов.

«У него здесь ставится батарейка. Снизу прикрепляется снаряд. Здесь находится система защиты. Чтобы пилота не покорежило. И на случай, если дрон падает, чтобы не отдавать его. Здесь стоит пьезоэлемент, который при падении сдетонирует этот заряд, если не долетел до цели», - поясняет Длинный.

Длинный родом из Владивостока. До службы в армии занимался ремонтом телефонов и бытовой электроники. А с беспилотниками профессионально столкнулся только здесь, в зоне боевых действий. Военнослужащий признается, что навыки, полученные на гражданке, помогли ему достаточно быстро освоиться в новой среде. Сегодня у полевого мастера заказы расписаны на несколько недель.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.