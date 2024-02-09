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В РФ для долгосрочных сбережений могут ввести налоговый вычет до 400 тыс. руб.

Как сообщили в Минфине, на заседании правительства был одобрен проект поправок к соответствующему законопроекту.
Анна Назайкина 2024-02-09 11:58:01
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

В России для долгосрочных сбережений может быть введен налоговый вычет до 400 тысяч рублей, следует из сообщения на сайте Министерства финансов, пишет «360».

Как уточняется, в ходе сегодняшнего заседания кабмина одобрение получил проект поправок к законопроекту о едином налоговом вычете по НДФЛ для такого рода сбережений россиян.

«Одобрен проект поправок ко второму чтению законопроекта, которым вводится единый налоговый вычет по НДФЛ (в пределах 400 тыс. рублей в год) для долгосрочных сбережений», - указано в сообщении Минфина.

Как отметили в ведомстве, если эти поправки будут приняты, налоговые вычеты будут уменьшать размер налогооблагаемых доходов, которые были получены с начала этого года, по договорам, заключенным с 2024-го.

Напомним, что документ, в котором предусматривается совокупный налоговый вычет в пределах вышеуказанной суммы, внесли в нижнюю палату в октябре прошлого года, уже в следующем месяце его одобрили в первом чтении.

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