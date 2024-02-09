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На севере Москвы полыхает крыша жилой многоэтажки

В эти минуты площадь пожара увеличилась до 2000 квадратных метров, проводится эвакуация жильцов.
Ян Брацкий 2024-02-09 01:19:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Крыша жилого шестиэтажного дома полыхает на Ленинградском проспекте в Москве в районе станции метро Аэропорт. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

К этой минуте известно, что огонь горит на площади в 2000 квадратных метров, проводится эвакуация жильцов. Для тушения пожара будет привлечена авиация МЧС России, пишет ТАСС.

Инцидент произошел по адресу: улица Черняховского, 2. На место прибывают дополнительные силы МЧС, территория оцеплена. Сообщений о пострадавших и о возможных причинах возгорания не поступало.

#Москва #пожар #ЧП #эвакуация #МЧС России
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