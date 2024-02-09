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Экипажи Ка-52М уничтожили технику и пункт управления ВСУ на Донецком направлении

Цели были уничтожены с кабрирования неуправляемыми средствами поражения.
2024-02-09 11:34:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи вертолетов Ка-52М ударили неуправляемыми авиаракетами по позициям противника. В ходе боевой работы были уничтожены пункт управления и бронетехника ВСУ на Донецком направлении.

На обнародованных Министерством обороны РФ кадрах показан полет Ка-52, а также пуск ракет. В описании к видео сказано, что удары наносились по украинским опорникам и живой силе.

«Противник в крайнее время перестал подтаскивать тяжелую технику, броню к линии боевого соприкосновения. Цели были уничтожены привычным нашим маневром с кабрирования неуправляемыми средствами поражения. По докладу авиационного наводчика все цели были подавлены, а также уничтожены», - сказал командир экипажа с позывным Самара.

Ка-52 представляет собой модернизированный двухместный вариант ударного вертолета Ка-50 «Черная акула» разработки ОКБ Камова. Считается одной из самых совершенных боевых машин в своем классе. Вертолет способен быстро маневрировать для занятия выгодной атакующей позиции, эффективен на малых высотах.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Ка-52М #МО РФ #СВО
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