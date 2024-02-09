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В Усть-Куте четыре бездомных пса набросились на 8-летнего школьника

Судя по видео, неравнодушная женщина отогнала собак от ребенка.
Анна Назайкина 2024-02-09 10:29:01
© Фото: novosti38ustkut, VK © Видео: novosti38ustkut, VK

В Усть-Куте стая собак набросилась на 8-летнего школьника, который возвращался домой, возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Иркутской области.

По данным местных пабликов, все произошло вечером 8 февраля в микрорайоне «Карабах».

Момент нападения попал на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как на ребенка кидаются четыре крупных бродячих пса. К счастью, женщина поспешила на помощь ребенку и спугнула нападавших.

Роликом уже заинтересовались в правоохранительных органах. Было заведено уголовное дело по ст. 293 Уголовного кодекса РФ о халатности. Началась проверка на предмет того, как местные власти справляются с отловом бездомных собак.

#Иркутская область #ребенок #нападение #школьник #усть-кут #бродячие псы #бездомные собаки
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